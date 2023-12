Ontvoerde Lakshan gevonden in België

Vanaf het moment van de melding van de vermissing hield de politie er rekening mee dat Lakshan ergens tegen zijn wil werd vastgehouden. De 27- jarige Lakshan werd op de dag van zijn vermissing rond 10.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat. Direct werd er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd.

Vervolg onderzoek

De politie zal samen met de Belgische autoriteiten het onderzoek vervolgen naar de betrokkenen van deze ontvoering.

Inzet opsporingsprogramma’s

Voor deze zaak werden verschillende oproepen gedaan en zijn er foto’s van Lakshan verspreid in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West. Na verschillende tips en onderzoek werd de auto van Lakshan op woensdag 29 november op een parkeerplaats aan de New Yorksingel in Den Haag aangetroffen. Nu Lakshan is teruggevonden willen we iedereen vragen zijn foto’s vanwege zijn privacy te verwijderen.

Getuigenoproep

De politie komt graag nog steeds in contact met personen die meer weten over deze ontvoering en de mogelijke achtergronden. Heb je informatie over deze zaak neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie delen kan ook via het onderstaand opsporingstipformulier.