Verdachte van meerdere oplichtingszaken aangehouden

De recherche was begin juni een onderzoek gestart nadat zij een aangifte had opgenomen van een inwoonster uit Zoetermeer. De 75-jarige vrouw was eind mei slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Het slachtoffer werd door een zogenaamde medewerkster van een bank gebeld en wijs gemaakt dat zij het slachtoffer was geworden van cybercrime. Later werd bij haar woning door een zogenaamde koerier van de bank haar bankpas en telefoon opgehaald. In twee dagen werd ruim 3000 euro van haar rekening gehaald. Uit onderzoek bleek dat er onder andere geldopnames zijn gedaan bij bankautomaten aan de Dorpsstraat en Zuidwaards in Zoetermeer.

Tips na uitzending opsporingsprogramma

In de uitzending van Team West van 29 augustus werd aandacht besteed aan de zaak en werden er camerabeelden van de pinner getoond. De uitzending leverde enkele tips op, waaronder een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Het spoor leidde vervolgens naar deze verdachte

De verdachte zit nog vast en moet verder worden verhoord. Hij wordt verdacht van zeventien zaken van oplichting en beroving waarbij er ongeveer 125.000 euro is gestolen. Ook werden er sieraden en mobiele telefoons uit de woningen weggenomen.