Politie houdt verdachte aan na steekincident Spartastraat

Op woensdag 6 december heeft er rond half 1 in de middag een steekincident plaatsgevonden na een uit de hand gelopen ruzie tussen twee 15-jarige jongens. Hierbij is een van de jongens licht gewond geraakt. De verdachte sloeg op de vlucht, maar kon even later in zijn woning aangehouden worden. De politie doet onderzoek onderzoek naar het incident.