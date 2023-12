Wie weet er meer over een explosie aan de Oosterdwarsstraat in Vlaardingen?

Dinsdagavond 5 december rond half elf in de avond werden drie bewoners van een woning aan de Oosterdwarsstraat in Vlaardingen opgeschrikt door een harde knal. Vervolgens troffen de bewoners een enorme ravage aan waarbij er meerdere ruiten zijn gesneuveld en de pui flinke schade heeft gehad. Gelukkig zijn de bewoners niet gewond geraakt. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de explosie. Ook informatie over de verdachte welkom. Heeft u meer info? Geef het door via de onderstaande opties.