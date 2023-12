Woningoverval bij oudere vrouw in Bureau Brabant

Oss – woningoverval

Een 88-jarige bewoonster aan de Gezellehof in Oss werd in oktober 2022 slachtoffer van een babbeltruc over bankhelpdeskfraude. De dader wist zich brutaal naar binnen te praten en liep vervolgens met 25.000 euro de deur uit. Dat geld kwam uit de kluis waar de vrouw ook haar bankpapier bewaarden. Enkele maanden later, in januari 2023, werd de vrouw in haar woning overvallen. Twee daders staan ineens bij haar in de woonkamer. De overvallers wisten precies de weg naar de kluis. In beide gevallen ging het om een dader die erg klein was. Het zou dus zomaar dezelfde jongeman kunnen zijn die twee keer heeft toegeslagen. We laten beelden van hem zien. Weet u wie hij is?

Helmond – diefstal

Op 21 oktober 2023 wordt de portemonnee gestolen van een 82-jarige dame tijdens het winkelen in Brouwhorst Helmond. Terwijl de dame in de supermarkt iets uit de schappen wilde pakken, zag een zakkenrolster kans om de portemonnee weg te pakken uit de rollator van het slachtoffer. Bij de kassa komt het slachtoffer erachter dat haar portemonnee weg is en kan ze haar boodschappen niet afrekenen. De dievegge staat goed op beeld. Wie (her)kent haar?

