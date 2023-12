Verdachte van dubbele moord aangehouden in Zoetermeer

De Politie kreeg eerder een tip van een andere politiedienst dat de man zich zou proberen te vestigen in Zoetermeer. Na onderzoek bleek dat de man inderdaad woonachtig was in Zoetermeer.

De verdachte is vandaag voorgeleid bij de Rechter-Commissaris in Den Haag. De man zal vermoedelijk worden uitgeleverd aan Turkije.