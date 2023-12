Overleden politieman niet opgenomen in Tuin van Bezinning

Dilemma

De voordracht zorgt voor een enorm moreel dilemma, schrijft het bestuur van de Tuin nu in zijn antwoord. Zij herkennen en erkennen de tragiek van het ongeval en de enorme impact die dit nog altijd heeft op nabestaanden en collega’s. Deze zijn immers onmiskenbaar. Na zorgvuldige afweging van alle belangen stemt het bestuur uiteindelijk niet in met de voordracht. Indachtig het doel en de waarde van de Tuin valt een teambuilding niet onder een vaardigheidstraining- of oefening waarmee uitdrukkelijk gedoeld wordt op activiteiten die direct in het verlengde liggen van operationeel politiewerk. Concreet gaat het dan om risico’s die zijn verbonden aan IBT of specialistische trainingen van bijvoorbeeld DSI. De teambuildingsactiviteit die Robert-Jan het leven kostte kan niet als zodanig worden beschouwd en ook de omstandigheden waaronder hij is overleden passen niet in de context van “the line of duty”.