Succesvolle aanhouding in witwasonderzoek

De man wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij het synthetische drugslab dat op donderdag 22 juni in Rheden ontdekt werd. De aangehouden man zou hierbij een aansturende rol hebben gehad. Hij zit op dit moment vast. De afgelopen maand is uitvoerig rechercheonderzoek gedaan. Dat leidde die 5 december naar de verdachte.

Goederen in beslag genomen

Na de instap is beslag gelegd op zowel goederen die daar werden aangetroffen en er is beslag gelegd op goederen in het buitenland. Er wordt namelijk ook onderzoek gedaan in diverse Europese landen naar witwaspraktijken waarbij de man betrokken was. In het belang van het lopende onderzoek kan de politie niet verder ingaan op waar het onderzoek in Europa zich afspeelt. De komende tijd gaat het onderzoek door. De recherche sluit niet uit dat er meer aanhoudingen verricht worden.

Aanpak van ondermijning

De politie wil georganiseerde misdaad krachtig aanpakken. Daarbij is bestrijding van drugscriminaliteit een prioriteit. Binnen die drugscriminaliteit is namelijk ook regelmatig sprake van excessief geweld of witwaspraktijken. De politie pakt deze ondermijnende criminaliteit aan door zich nadrukkelijk te richten op de netwerken waarin criminelen actief zijn en versterkt haar informatiepositie op dat vlak. Hierin trekt de politie samen op met het Openbaar Ministerie.

Melden helpt!

Misdaad mag niet lonen. Witwassers verdienen op een illegale manier geld, betalen daarover geen belasting en weten vaak extra geld te verdienen door het geld te investeren. Doet iemand in uw omgeving uitgaven die niet bij het inkomen passen? Vermoedt u dat er meer aan de hand is? Meld dit dan! Dat kan via 0900 - 8844, maar dit kan ook anoniem gedeeld worden. Dan kunt u contact opnemen via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).