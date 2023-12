Hennepkwekerij opgerold dankzij anonieme tip

De anonieme tip was voor de politie reden genoeg om een kijkje te nemen bij de woning aan de Gasthuislaan. In de woning trof de politie een hennepkwekerij aan met een paar honderd volgroeide planten. De kwekerij is geruimd en de politie is een onderzoek gestart. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Gevaarlijke situatie

De woning die was ingericht als hennepkwekerij bevond zich in een flatgebouw met meerdere woningen. Dit creëerde een gevaarlijke situatie, doordat er aanpassingen waren aangebracht in de meterkast en er sprake leek van diefstal van stroom. Het laat zien hoe belangrijk (anonieme) tips van buurtbewoners zijn. Brand- en ontploffingsgevaar door bijvoorbeeld kortsluiting, lekkages en wateroverlast, criminelen in de wijk, een toename van het aantal straatdealers, verloedering van de leefomgeving en niet te vergeten: de rekening van gestolen water en elektriciteit die de samenleving indirect betaalt. De lijst met risico’s en gevolgen van een hennepkwekerij is lang!

Voorkom gevaar, meld vermoedens

Om drugscriminaliteit tegen te gaan en gevaarlijke situaties in uw omgeving te voorkomen, is uw hulp onmisbaar. Heeft u een vermoeden van een drugslab of een drugsopslaglocatie bij u in de buurt? Meld dit bij ons via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.