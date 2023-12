Luxe goederen, auto's en geld in beslaggenomen in witwasonderzoek

Naar aanleiding van gekraakte cryptodata is een onderzoek gestart naar drugshandel en witwassen. Op dinsdag 5 december is op negen locaties in Almere, Diemen en Amsterdam een doorzoeking gedaan en zijn vier mannen aangehouden. Twee mannen, 54 en 28 jaar uit Almere, een 42 jarige man uit Diemen en een 45 jarige man uit Amsterdam zijn aangehouden.

Doorzoeking

Bij de doorzoekingen is ongeveer 150.000 euro cash geld, negen auto’s van duurdere merken, luxe goederen zoals tassen, sieraden en horloges in beslaggenomen. Daarnaast is munitie en (zwaar) illegaal vuurwerk aangetroffen. In een van de woningen waren drie vrouwen aanwezig zonder verblijfsvergunning. Zij zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

Ondermijning

Geld is de drijfveer van bijna elke vorm van criminaliteit. Bovendien kunnen criminele netwerken alleen actief blijven als zij (internationale) geldstromen opzetten die ondergronds of op een verhulde manier plaatsvinden, Daarom is het onderzoeken en het afbreken van die geldstromen een belangrijk onderdeel van de bestrijdingsstrategie van de politie bij zware en georganiseerde criminaliteit. Het FinEC (Financieel Economische Criminaliteit) team van de Politie Midden-Nederland, bestrijden zware, ondermijnende criminaliteit door de geldstromen van de bankiers van de onderwereld en hun faciliteerders te onderzoeken en hierop te interveniëren. Hun onderzoeken richten zich op witwassen, fraude en ondergronds bankieren binnen de zware en georganiseerde criminaliteit.