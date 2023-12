Vijf arrestaties voor witwassen en handel in drugs

Harddrugs, contant geld en voertuigen

De doorzoekingen zijn onderdeel van een lopend gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de politie, waarbij de specialismes van beide opsporingsinstanties elkaar aanvullen.

In totaal werden acht woningen en bedrijfspanden doorzocht: vier woningen in Utrecht, een woning en bedrijfspand in Meteren, een bedrijfspand in Houten en een garagebox in Bilthoven. Bij de doorzoekingen zijn tientallen kilo’s harddrugs, meerdere tonnen aan contant geld, dertien voertuigen en diverse digitale communicatiemiddelen in beslag genomen.

Aanhoudingen

De politie heeft vijf verdachten aangehouden op verdenking van handel in drugs en witwassen: drie mannen uit Utrecht (33, 50 en 52 jaar), een 50-jarige man uit gemeente West Betuwe en een 51-jarige man uit gemeente Zaltbommel. Eén van de verdachten probeerde nog per auto te vluchten, maar na een korte achtervolging werd zijn auto in Culemborg klemgereden en kon de man alsnog worden gearresteerd. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Gezamenlijke aanpak Utrecht

Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht treden samen met partners stevig op tegen drugscriminaliteit door grenzen te stellen én perspectief te bieden. Daarbij worden ieders verschillende taken en mogelijkheden om criminaliteit aan te pakken gebruikt en gecombineerd. We houden bijvoorbeeld verdachten van criminaliteit aan en leggen straffen op, verbeuren voertuigen, sluiten bedrijven en woningen die criminelen gebruiken voor drugshandel, helpen ondernemers en bewoners hun weerbaarheid te vergroten. We proberen te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of er verder in doorgroeien via een persoonsgerichte aanpak. Zo houden we Utrecht samen veilig.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 – 7000 of bezoek www.meldmisdaadanoniem.nl.