122 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in woning

De verdachte kwam in beeld in een onderzoek van het vuurwerkteam van de politie naar de handel in zwaar vuurwerk. De man is vrijdag op heterdaad aangehouden, na de overdracht van meerdere pakken met cobra’s.

Bij de doorzoeking van zijn woning zijn in totaal nog eens 122 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit lag op verschillende plaatsen in de woning verstopt. Vanwege de amateuristische en risicovolle manier waarop het vuurwerk opgeslagen lag, moest een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse komen om het vuurwerk af te voeren.

Naast het zware vuurwerk, zijn ook verdovende middelen aangetroffen in de woning.

Risico’s van zwaar vuurwerk

De politie zet jaarrond in op de handel in en het bezit van zwaar vuurwerk, maar in aanloop naar krijgt dit extra aandacht. Zo doen speciale vuurwerkteams actief onderzoek, maar wordt ook onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen die onder meer via Meld Misdaad Anoniem binnenkomen.

Daarnaast wordt via de campagne ‘Het is maar vuurwerk!’ in de eenheid Den Haag aandacht gevraagd voor onder meer de risico’s van zwaar vuurwerk. Een cobra bijvoorbeeld is wat betreft explosieve kracht vergelijkbaar met een handgranaat. Wordt dit soort vuurwerk in huis bewaard en gaat dit af, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor omstanders en de omgeving.

Hulp van burgers

Bij het aanpakken van het bezit van en de handel in zwaar, voor consumenten verboden vuurwerk is ook de hulp van burgers nodig. Zie je dat ergens dozen met hierop afbeeldingen of teksten met betrekking tot vuurwerk worden uitgeladen en is er veel aanloop, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen duiden op een opslag. Het melden hiervan kan via de wijkagent en via 0900-8844. Maar ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Overlast door het afsteken van vuurwerk kan bij de gemeente gemeld worden. Alleen als deze overlast nu aan de gang is en er zicht (is geweest) op de veroorzaker(s), dan kan dit bij de politie gemeld worden. Is er sprake van een (levens)gevaarlijke situatie, bel dan altijd 112.

Inleverpunt illegaal vuurwerk bij ADO-stadion

Mensen die van hun illegale vuurwerk af willen, kunnen dat dit jaar opnieuw inleveren op de parkeerplaats van het ADO-stadion. De gemeente biedt hen daarvoor op 27 december de gelegenheid zonder risico op een straf.