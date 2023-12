Man aangehouden voor brand kerk Oranjestraat.

Het was rond 22.45 uur toen de brand ontstond aan de achterzijde van de kerk. De brand greep om zich heen waardoor een groot deel van het dak is ingestort. De brandweer was er snel en voorkwam erger. Woningen rondom de kerk zijn ontruimd en voor de bewoners is opvang geregeld.

Donderdag meldde zich een man aan het bureau die zegt verantwoordelijk te zijn voor de brand. De politie onderzoekt de brandstichting en de rol van de 36 jarige man uit Best.

Informatie?

Heeft u nog belangrijke informatie over dit incident en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met M 0800-7000 als u liever anoniem blijft.