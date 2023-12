Ruim 130 kilo illegaal vuurwerk in loods

Foto: Nieuws op Beeld

Woensdag vond er een integrale bedrijvencontrole plaats door politie, gemeente en DCMR in Capelle Noord.

Tijdens de actie werd er in een loods ruim 130 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het ging om F2 siervuurwerk.

F2 siervuurwerk is weliswaar toegestaan in Nederland, maar deze hoeveelheid was uit België ingevoerd en dat is verboden. Daarnaast mag elk huishouden maximaal 25 kilo in bezit hebben, en was dit sierwerk met lussen aan elkaar verbonden. Ook dat is niet toegestaan. Het vuurwerk is in beslag genomen en er draait een onderzoek naar wie en wat hier achter zit.

In de categorie F2 is Nederlands siervuurwerk dus toegestaan in bepaalde gemeenten, maar zijn F2 knalvuurwerk en pijlen verboden.

Voor de gemeente Rotterdam en Schiedam geldt een algeheel vuurwerkverbod.

Lees hier alles over de vuurwerkregels:

