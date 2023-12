Grote vangst ketamine in Heerhugowaard

Het gebied bleef onder de aandacht bij de gemeente en collega’s van basisteam Heerhugowaard. Bij een integrale controle van de gemeente, politie en omgevingsdienst, werd in een bedrijfspand bijna 100 kilo Ketamine en henneptoppen aangetroffen. De straatwaarde van de ketamine wordt geschat op ruim 2 miljoen Euro. Er is één aanhouding verricht. Mogelijk verband tussen de twee zaken wordt nu onderzocht.

Burgemeester van Dijk en Waard, Maarten Poorter: "Het mag duidelijk zijn dat we ondermijning en criminele activiteiten serieus aanpakken. Ook deze bedrijfsbezoeken doen we op basis van signalen. Met heel veel ondernemers hebben we goed contact en staan achter deze aanpak. Uiteindelijk is het in een ieders belang om ondermijning in de kiem te smoren."