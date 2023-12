Vuurwerk ontploft bij woning in IJmuiden

Het ontplofte materiaal veroorzaakte aanzienlijke schade aan de portiekflat. Meerdere ramen werden vernield, en ook de voordeur liep schade op. De bewoner was in de woning aanwezig en raakte niet gewond.



Na de explosie werd een man gezien die wegrende. Van hem is het volgende signalement: een man met krullen, een lichtgetinte huid, ongeveer 20 jaar oud, gekleed in een olijfgroene jas met een hoodie eronder met wit/rode strepen, witte sneakers, en zwarte sokken.



Melden helpt

Als je verdachte situaties ziet, bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) de explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www.politie.nl.



2023262204