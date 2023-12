Drie aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel

De aanleiding van dit onderzoek is niet alleen de drugshandel geweest, maar vooral ook de overlast in de omgeving. De drie verdachten kwamen in beeld dankzij verschillende meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Het gaat om drie mannen van 19, 21 en 27 jaar uit Boskoop. Zij zijn aangehouden in Boskoop, Hoofddorp en Rotterdam. Twee mannen zijn gehoord en zitten niet meer vast. De 27-jarige man zit nog vast.

Meld Misdaad

Drugshandel brengt vaak allerlei criminaliteit met zich mee zoals bedreigingen, geweld, witwassen en liquidaties. Dit kan veel impact hebben op een omgeving. Er kunnen gevoelens van onveiligheid ontstaan doordat mensen de drugsdeals zien en het geweld daaromheen. Bewoners kunnen veel last hebben van drugsdealen. Bij deze handel in het illegale circuit wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dit geweld kunnen dus ook vaak onschuldige omstanders de dupe worden. Dit onderzoek in Boskoop is gestart vanuit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Een melding doen bij de politie kan dus een groot belang hebben. Heeft u een vermoeden van drugshandel? Meld dit dan via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kan dit via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.