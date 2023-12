Woningen ontruimd na explosie Spijkenisse

Explosievenspecialisten en forensisch rechercheurs werden opgeroepen om onderzoek te doen en sporen te verzamelen. Daarnaast startte direct een onderzoek onder getuigen, omwonenden en naar eventuele camerabeelden in de omgeving. Vanuit de gemeente werd gezorgd voor opvang van de bewoners van het portiek en een onderzoek naar de veiligheid van de woningen. In loop van de nacht bleek dat de zes woningen niet veilig genoeg waren om terug te keren. Voor de mensen is toen een hotelovernachting geregeld.

De politie doet onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor deze explosie. Alle informatie daarover is welkom.

Weet u meer of heeft u camera- of dashcambeelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Neem contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.