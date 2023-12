Bewoonster aangehouden voor brandstichting

De hulpdiensten kregen rond 8.00 uur melding van een brand in de woning waarbij ook een explosie had plaatsgevonden. De vrouw die verward gedrag vertoonde, was licht gewond geraakt. Zij werd met ademhalingsproblemen en lichte brandwonden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd zij na behandeling aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bureau Forensische Opsporing stelt samen met de brandweer een onderzoek in naar de exacte oorzaak van de brand.