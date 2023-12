Politie zoekt getuigen van steekincident metrostation Reigersbos

Amsterdam - Bij een steekincident op metrostation Reigersbos is donderdagmiddag 7 december omstreeks 17.00 uur een 17-jarige Amsterdammer gewond geraakt. Het slachtoffer is hierbij in zijn bovenbeen gestoken. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.