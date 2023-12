Verdachte vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van meer dan 6 miljoen euro

Op 21 november is de man uit Haarlem aangehouden tijdens zijn verblijf op Ibiza. Ook werden die dag drie woningen en twee kluizen doorzocht. Bij deze doorzoekingen werd in totaal circa € 140.000 aan contanten in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op cryptovaluta, bankrekeningen, diverse dure horloges, designer damestassen, dure wijnen, bankrekeningen en een voertuig.

Start onderzoek

De politie Noord Holland startte op 23 januari 2023 met het onderzoek. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden en de handel in verdovende middelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de organisatie voor meer dan 6 miljoen aan euro’s heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijven afkomstig. De verdachte communiceerde via cryptocommunicatie. Hij kon mede worden geïdentificeerd op basis van een Ikea-tapijt dat te zien was op foto’s van stapels bankbiljetten die hij via crypto communicatie uitwisselde. Het onderzoek is in volle gang.

Crimineel ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Daarbij worden, binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers, grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.

Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad. Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM.