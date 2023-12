Politie onderzoekt explosie bij auto Smetanalaan Assen

De explosie was rond 02:00 uur. Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse en schakelden een explosievenspecialist, de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie in. Ook de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie in kwam ter plaatse voor onderzoek. We houden rekening met opzet en zijn een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden.

Het onderzoek bestaat onder meer uit sporenonderzoek, een buurtonderzoek en het bekijken van eventuele camerabeelden. Heeft u informatie die ons kan helpen? Heeft u deze nacht mogelijk iets gezien of heeft u mensen hierover horen praten? Neem dan contact met ons op. Ook als u camerabeelden heeft (bijv. van een deurbel- of beveiligingscamera), ontvangen we die graag. Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in (hier kunt u ook beelden delen). Wilt u liever anoniem blijven? Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.