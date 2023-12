Politie onderzoekt steekincident Doklaan

Rond 18.30 werd de politie gebeld in verband met een neergestoken jongen in het parkje aan de Doklaan. Agenten en de ambulance kwamen snel ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gaven bij de politie aan dat de verdachte in de richting van de Maassilo was weggelopen. De verdachte zou donkere kleding dragen. Heeft u iets gezien in de omgeving van de Doklaan en/of Maassilo wat te maken kan hebben met het incident? Meld dit dan bij ons.