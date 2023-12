Meerdere aanhoudingen voor drugsbezit

Tijdens een verkeerscontrole vrijdagmiddag in de Abraham de Haanstraat bleek dat een 23-jarige automobilist uit Rotterdam zich niet kon legitimeren. Toen agenten hem fouilleerden, om te onderzoeken of hij echt geen identiteitsbewijs bij zich had (de zogeheten identiteitsfouillering), troffen ze een hoeveelheid cocaïne en een flink geldgedrag aan. Ze hielden de verdachte, een 23-jarige Rotterdammer, aan en namen hem mee naar het bureau. Daar bleek dat hij een valse naam had opgegeven én dat hij nog 54 dagen gevangenisstraf tegoed had. Ook bleek hij helemaal niet in het bezit van en rijbewijs te zijn. Hij mocht meteen blijven.

Designerdrugs

Politiemensen zagen vrijdagavond toen ze een surveillancerondje reden op de Hof van Sulzbach een auto stil staan. Omdat de automobilist op een wat vreemde plek stil stond, wilden de agenten hem controleren. Maar de bestuurder wilde bij het zien van de politieauto meteen wegrijden.

Omdat het om een smalle (toegangs)weg gaat, kon hij niet langs de politiewagen, die hem inmiddels een stopteken had gegeven, rijden. Op het moment dat de auto stopte, sprong de bijrijder uit de auto en rende weg. Terwijl de ene agent achter de bijrijder aan ging, controleerde de andere agent de bestuurder van de auto. Deze man een 21-jarige inwoner van Steenbergen, bleek drugs (hard- en softdrugs) bij zich te hebben die hij nog snel probeerde te verstoppen. Ook zijn bijrijder, een 22-jarige man uit Bergen op Zoom die inmiddels op het Hof van de Paltz was aangehouden, bleek drugs bij zich te hebben. Beide mannen zijn aangehouden voor het overtreden van de Opiumweg. De drugs zijn in beslag genomen. De mannen hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden zaterdag verhoord.

3-MMC

Op het bureau bleek dat in een aantal zakjes 3MMC zat. Deze zogeheten ‘designerdrug’ staat sinds 28 oktober 2021 lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat het bezit, de productie en de verkoop van 3-MMC verboden zijn.