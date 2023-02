Onderzoek op brandlocatie afgerond.

Schellinkhout - De politie heeft het technisch sporenonderzoek in de brandresten van een loods langs de Dorpsweg afgerond. Dit onderzoek is verricht door medewerkers van de forensische opsporing van de politie Noord-Holland en van het Nederlands Forensisch Instituut. De brand is dermate intens geweest dat de startlocatie en het verloop van de brand niet vastgesteld konden worden.