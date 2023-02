Uitpraatprocedure na melding van mogelijk vuurwapen in auto

Agenten gaven de bestuurder van een voertuig rond 18.15 uur een stopteken en trokken hun vuurwapen , waarna zij de bestuurder uit de auto praatten. De bestuurder, een 20-jarige Boskoper, werd aangehouden en de auto werd doorzocht. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De auto is in beslaggenomen voor verder onderzoek. De Boskoper is in de avond weer heengezonden.

BGTV-methode

BGTV staat voor BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten. Vanwege de melding waarbij er mogelijk een vuurwapen was gezien hebben de agenten besloten deze methode toe te passen. Bij deze methode krijgen verdachten aanwijzingen van de politie zodat zij de aanhouding kunnen verrichten. De aanwijzingen zijn bijvoorbeeld ‘stap uit de auto’, ‘handen omhoog, jullie zijn aangehouden, ‘loop naar achteren’, ‘op je knieën’.