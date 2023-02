Donderdag in Bureau Rijnmond

De politie is op zoek naar daders en informatie over onder andere een overval op een bakkerij in Capelle aan den IJssel, een zware mishandeling in Rotterdam, een babbeltruc in Vlaardingen en een overval op een sekshuis in Rotterdam. Daarnaast wordt er gezocht naar de herkomst van sieraden die bij verdachten zijn gevonden en zal er opnieuw aandacht zijn voor de voortvluchtige Minh Nghia VUONG, die wordt verdacht van de moord op een 66-jarige vrouw in Zwijndrecht en het neerschieten van haar 38-jariger dochter.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.