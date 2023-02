Thema cybercrime centraal in Bureau Brabant aanstaande maandag

Best/ Duizel - Spoofing

Elke dag krijgen mensen veel nepmails, nepverzoeken en links naar nepwebsites. Criminelen bellen mensen thuis, doen zich voor als bankmedewerker. Met sluwe smoesjes krijgen ze mensen zover bankgegevens af te geven, en zelfs telefoons, tablets, laptops en card readers. Die dan zelfs thuis, door een crimineel uiteraard, worden opgehaald. Door aandacht te blijven hebben voor dit onderwerp, hopen we samen met u deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. In Duizel wordt een 71-jarige vrouw gebeld door een crimineel die zei van de bank te zijn. In Best wordt een 87-jarige vrouw gebeld en gesommeerd haar bankpassen aan iemand mee te geven. In beide gevallen worden er duizenden euro’s van de rekening gehaald. We laten foto’s zien van de pinners. Als u weet wie dit zijn, geef uw tips dan door via de tiplijn op 0800 6070.

Veldhoven – diefstal

We laten zien hoe een elektrische fietsendiefstal in zijn werk gaat. We laten beelden zien van twee mannen die op 7 oktober 2022 meerdere fietsen van medewerkers van de gemeente Veldhoven weghalen. Met waarschijnlijk een slijptol maken ze het hek open van de afgesloten fietsenstalling. Kostbare fietsen worden meegenomen. We hebben duidelijke beelden en een duidelijke vraag: wie denkt te weten wie dit zijn? Maar ook, is u opgevallen dat er elektrische fietsen ergens te koop aangeboden zijn tegen een wel heel aantrekkelijke prijs? Laat het dan ook weten!

Boxtel – Woninginbraak

Op 22 oktober 2022 wordt er in ingebroken in een woning in Boxtel. Er wordt van alles meegenomen waaronder sieraden van Swarowski, kostbaar servies van Royal Albert, gouden munten en een gouden tientje en een spaarpot met een paar honderd euro aan contanten. Twee vrouwen en een man proberen nog aan het zicht van de camera te ontkomen, maar ze staan er toch op. Helpt u mee ze te vinden? Wie zijn deze drie? Uw tips door via de bekende kanalen.

