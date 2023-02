Politie houdt drie mannen aan op verdenking van pinpasfraude oplichting

Kampen - Op donderdag 9 februari kreeg de politie een melding van mogelijke pinpasfraude/oplichting aan de Burgemeester van Engelenweg in IJsselmuiden. Er was bij bewoners van het adres een telefoontje van een bank binnen gekomen dat er iets met de pinpas was en dat deze zou worden opgehaald.