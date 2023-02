Man schiet op bedrijfspand in Utrecht, politie zoekt getuigen

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari komt rond 03:30 uur een man vanaf de Marnixlaan aanlopen. De man schiet vervolgens een aantal keer op het pand aan de Amsterdamsestraatweg en vertrekt dan weer. De man droeg een gewatteerde donkere jas met capuchon, een donkere broek en zwarte schoenen met een witte zoolrand.

De recherche is een onderzoek gestart.

Iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van de schoten. Misschien is er wel iemand die de verdachte op beeld heeft staan? Heeft u informtatie, deel deze dan met de politie. Alles helpt. Bel 0900-8844, anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Heeft u een tip? Of beelden? Dan kunt u die ook achterlaten via het onderstaande tipformulier.