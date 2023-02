Overleden paard in Laren stierf natuurlijke dood

Het paard had meerdere verwondingen, die op verschillende manieren hadden kunnen ontstaan. Daarom deed de politie onderzoek naar de verwondingen en de exacte doodsoorzaak. Uit de voorlopige conclusies van het onderzoek blijkt dat het paard een natuurlijke dood is gestorven en daarna een tijdje in de wei heeft gelegen. Het kadaver is hoogst waarschijnlijk ten prooi is gevallen aan andere dieren. De eigenaren van het paard zijn op de hoogte gesteld van de voorlopige conclusies van het onderzoek.