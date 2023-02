Getuigen gezocht van vernielingen bij Goudse moskee

Een getuige zag donderdagavond rond 23.30 uur dat een man aan de achterzijde van de moskee met een steen ruiten ingooide. Toen de getuige naar buiten ging, rende de onbekende man weg in de richting van de Drapiersteeg, waarna hij uit het zicht verdween.



Toen agenten bij de moskee aankwamen, zagen zij dat de onbekende niet alleen meerdere ruiten had vernield, maar ook een deur en camera’s die aan de gevel van de moskee hingen.



De getuige vertelde dat de verdachte een man van 20 tot 35 jaar oud is. Hij droeg een zwart trainingspak en een donkerkleurige capuchon.

Heeft u informatie?

De politie onderzoekt deze vernieling en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze vernielingen te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die mogelijk belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via de onderstaande buttons.