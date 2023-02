Controles in gemeente Sluis nav klachten uit de buurt

Op de Middenweg in Schoondijke namen ze een personenauto in beslag. De bestuurder hiervan, een 25-jarige man uit Groede, had een rij-ontzegging en was al vaker betrapt op het rijden met een ontzegging. Op diezelfde plek betrapten de agenten nog een man (21, onbekende woonplaats) die in zijn auto reed terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Verder werden er tijdens de controles bekeuringen uitgeschreven voor: niet handsfree bellen, het overschrijden van de maximum snelheid, inhalen over een doorgetrokken streep, rijden met een gladde band, het niet verlenen van voorrang en een verlopen APK.