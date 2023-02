Bestuurder overleden na eenzijdig ongeval

Rond 14.30 uur ontving de politie vrijdagmiddag een melding dat er een voertuig van de weg was geraakt. Ter plaatse bleek de bestuurder van een busje door nog onbekende oorzaak van de weg te zijn geraakt en tegen een boom gebotst. Het voertuig is in brand gevlogen. De bestuurder (tevens de enige inzittende) heeft de aanrijding, ondanks de hulp van toegesnelde getuigen en hulpdiensten, niet overleefd.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarnaast worden getuigen gehoord. De getuigen worden tevens in contact gebracht met slachtofferhulp. Over de identiteit van het slachtoffer worden nog geen nadere mededelingen gedaan.