Ondergrondse hennepplantage ontdekt bij inval in woning

Hennepplantage

Behalve een vuurwapen werd er een ondergrondse, volledig in werking zijnde, hennepplantage aangetroffen. Met het oog op veiligheid was het niet mogelijk om deze plantage te betreden. De plantage is door een graafmachine gedeeltelijk ontmanteld. Het betrof een plantage met een onbekend aantal volgroeide planten. Na de graafwerkzaamheden is de ontstane ruimte volgestort met zand. Tevens was er sprake van stroomdiefstal.



Drie verdachten aangehouden

Drie mannen in de leeftijd van 29, 33 en 48 jaar uit de gemeente Sittard-Geleen zijn aangehouden. Tegen deze verdachten wordt proces verbaal opgemaakt. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.



Straffen en consequenties bij illegale hennepteelt

Iedereen die bezig is met illegale hennepteelt is strafbaar. Of dat nu gebeurt met de productie of de verkoop, of andere zaken die hiermee samenhangen. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar en/of een geldboete van maximaal 81.000 euro. Naast deze straffen kan de politie ook financieel onderzoek doen en het crimineel verkregen vermogen daardoor afpakken van de daders. Gaat het om illegale hennepteelt dan gaat niet alleen over de zogeheten growshops (die verboden zijn) maar ook bijvoorbeeld over illegale praktijken van transport- en distributiebedrijven en verhuurders (woon)ruimte om te kweken.



Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meldt verdachte situaties via 0900-8844 of meldt uw informatie volledig anoniem via 0800-7000.