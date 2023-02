Getuigenoproep explosie Sportlaan

Rond 00.10 uur werd de politie ingeschakeld door de bewoners aan de Sportlaan. Zij werden opgeschrikt door een harde knal en daarna hoorden zij glasgerinkel. Bij aankomst zagen de politieagenten dat het raam volledig vernield was. Vanwege de harde knal en het mogelijk gebruik van een explosief is het Team Explosieven Verkenning gekomen. Zij stelden al snel vast dat er geen gevaar meer was voor de omgeving.

Tip de politie

Om dit misdrijf zo spoedig mogelijk op te lossen, doet de recherche onderzoek en worden er getuigen gezocht. Mensen die iets gezien of gehoord hebben of mogelijk beelden hebben waarop de explosie of de vlucht van een eventuele verdachte te zien is, vragen we zich te melden. Naast forensisch onderzoek is er ook een digitaal buurt onderzoek gestart.

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Melden kan ook anoniem via 0800-7000. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023029606