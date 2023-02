Politie druk met hardleerse rijders onder invloed

Agenten zagen rond middernacht op de Mereltjesstraat een auto slingerend rijden. In de auto zaten vijf inzittenden die allemaal onder invloed van alcohol waren. De bestuurder blies maar liefst 825 ugl. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Twee uur later besloten de agenten te gaan kijken op de Mereltjesstraat in Wernhout of de achtergebleven auto er nog stond. Dat was het geval Wel zagen de dienders een auto aan komen rijden met daarin dezelfde personen maar nu met een andere rolverdeling. Nu zat een 27-jarige man achter het stuur. Ook hij was dronken. Hij blies 940 ugl. Ook zijn rijbewijs is ingenomen.

Rond 05.00 uur zagen de agenten de eerste auto op de Parklaan in Etten-Leur rijden dit maal met drie personen. Tot verbazing van de agenten zat de 27-jarige man weer achter het stuur. Nu blies hij 700 ugl. De auto is in beslag genomen. Hij krijgt nu ook nog een proces-verbaal voor rijden in een auto terwijl het rijbewijs is ingevorderd.