Getuigen gezocht mogelijke ontvoering Eindhoven

Melding

Rond 18.10 uur kreeg de politie een melding van een ruzie tussen een man en een vrouw nabij een bioscoop op de Dommelstraat in Eindhoven. Volgens getuigen zou de man haar vervolgens samen met twee andere mannen op hardhandige wijze in een blauwe Citroen C2, ouder model, hebben geduwd. De auto stond geparkeerd achter het pand van de VVV aan het 18 Septemberplein. Daarna zou de auto vanaf het parkeerterrein rechtsaf de Vestdijktunnel in zijn geslagen om vervolgens door te rijden in de richting van de Neckerspoel.

Veel onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat er gisteren precies is gebeurd. Ook is nog niet duidelijk wie de vrouw is, hoe het met haar gaat én waar zij zich op dit moment bevindt.

Getuigenoproep

De politie is dus op zoek naar het mogelijke slachtoffer en komt graag in contact met getuigen die meer weten over wat er zich gisteren heeft afgespeeld in de omgeving van het Stationsplein en de Dommelstraat en de vermoedelijke route van de auto vanaf het 18 Septemberplein via de Vestdijktunnel richting de Neckerspoel.

Ben of ken jij deze vrouw, ook dan verzoekt de politie je te melden. Daarnaast wil de politie meer weten over het betrokken voertuig; een blauwkleurige Citroen C2, oud model. Heb jij deze auto gezien of weet je meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.