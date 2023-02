Drogist op het Bijlmerplein weer doelwit gewapende overval

Rond 18.00 uur komen twee verdachten de zaak binnen. Een van hen heeft een vuurwapen en bedreigd daarmee het personeel. Op het moment dat de gewapende overval plaatsvindt, zouden er meerdere omstanders buiten de drogist staan die het incident met een mobiele telefoon hebben gefilmd. Tijdens het filmen rennen de verdachten de drogist uit en vluchten in de richting van Hoptille. Ten tijde van de overval is niemand gewond geraakt.

Getuigenoproep

De recherche doet een dringende oproep aan getuigen en omstanders die de gewapende overval van zaterdagavond 11 februari hebben gefilmd. Ook zou de vluchtroute van de verdachte gefilmd zijn. Heeft u met uw mobiele telefoon beelden van deze overval of de vluchtroute gemaakt? Dan wil de recherche deze graag hebben. Ook andere informatie over de overvallers of de vluchtroute kan gedeeld worden met het onderzoeksteam. Wilt u informatie telefonisch met het onderzoeksteam delen dan kan dat via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Onderstaande proces-verbaalnummer kunt u vermelden aan de politiemedewerker.

Proces-verbaalnummer 2023033701

Foto: Inter Visual Studio