Politie houdt man aan na steekincident Gorinchem

Een 38-jarige man uit Gorinchem liep die dag een flinke wond aan zijn arm op, na een ruzie in een pand aan de Burgstraat. De onenigheid zette zich op straat voort, waarbij de man geraakt werd en de dader wegvluchtte. Terwijl het slachtoffer in het ziekenhuis behandeld werd, zette de politie een zoekactie op touw. Een paar uur later meldde de verdachte (gegevens nog onbekend) zich zelf bij de politie en werd hij direct aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord