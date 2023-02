Overleden vrouw in Eindhoven: politie zoekt getuigen

Onderzoek

De overleden vrouw werd op vrijdag 10 februari rond 07.00 aangetroffen op de parkeerplaats in kwestie. We zijn vervolgens een onderzoek gestart naar haar identiteit en doodsoorzaak. Er is uitgebreid tactisch en technisch onderzoek verricht op én om de locatie naar aanwijzingen en/of sporen die meer info kunnen opleveren over de toedracht van het overlijden van de vrouw.

Identiteit

Later die vrijdag werd de identiteit van het slachtoffer vastgesteld. Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Eindhoven. Haar familieleden zijn op de hoogte gebracht en wij wensen hen veel sterkte met hun verlies.



Verder onderzoek

Het lichaam van de vrouw is geschouwd om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. De schouw leverde daar echter geen uitsluitsel over. Nader onderzoek is nodig en zal hopelijk meer opheldering geven.Wat er precies vooraf is gegaan aan het overlijden van de vrouw én wat er zich afspeelde in de nacht van donderdag 9 februari op vrijdag 10 februari (tussen 23.30 uur en 07.00 uur) is nog niet duidelijk. Alle scenario’s staan nog open.