Aanhoudingen na schietincident in Hoogeveen

Na een conflict in het pand aan de Ten Oeverstraat is er met een wapen geschoten. De politie is direct een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Er zijn twee personen aangehouden, een 27-jarige man en een 28-jarige man, beide afkomstig uit Hoogeveen.

Daarnaast is de politie in gesprek met getuigen en worden camerabeelden onderzocht om een beter beeld te krijgen van wat er zich deze zondagmorgen allemaal heeft afgespeeld in en rond het pand.