Getuigen gezocht na vechtpartij bij FC Den Helder

De politie heeft meerdere aangiften van mishandeling ontvangen en doet onderzoek naar wat er precies gebeurde. Het aanwezige publiek kan ons daarbij helpen. Informatie en beeldmateriaal van getuigen kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.