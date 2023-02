Inbraak in museum Leeuwarden: getuigen en camerabeelden gezocht

Toen de automatische melding van de inbraak rond 3:45 uur bij de meldkamer binnenkwam zijn direct meerdere politieagenten met spoed naar het museum gereden. Zij hebben daar het hele pand en de omgeving afgezet, maar er werd niemand meer aangetroffen. Het was al gauw duidelijk dat het ging om een daadwerkelijke inbraak. Er zijn bij de inbraak meerdere goederen weggenomen. Het onderzoek naar om wat voor goederen het gaat loopt. Mogelijk is een deel van de buit aangetroffen in de Doelenstraat. Ook hier wordt onderzoek gedaan.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing (FO) is opgeroepen om sporen veilig te stellen. Er wordt vanochtend buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden uit de omgeving van de Grote Kerkstraat verzameld. De inbreker(s) is/zijn na de inbraak in onbekende richting gevlucht. Als u beveiligingscamera’s aan uw huis of bedrijf in de buurt van het museum heeft, heeft u misschien wel beelden vastgelegd van de inbreker(s). Mocht u beelden hebben waarop iets verdachts te zien is, deel ze dan met de politie. Heeft u vannacht iets gezien of gehoord in de omgeving van het museum, of weet u meer over deze diefstal? Neem dan contact op. U kunt tips doorgeven via onderstaand tipformulier, of telefonisch via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.