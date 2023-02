Twee aanhoudingen na inbraak woning

Omstreeks 13.35 uur kreeg de politie melding van een heterdaad woninginbraak aan de Alexander Flemingstraat in Haarlem. De melder hoorde even daarvoor een harde knal en zag een persoon een woning binnen klimmen. Toegesnelde agenten troffen in de bewuste woning twee mannen aan. Zij konden snel worden aangehouden.

De verdachten, twee 18-jarige mannen uit Haarlem, zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Bij de fouillering van de verdachten werden diverse goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van de woninginbraak. Deze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De recherche in Haarlem zet het onderzoek naar de woninginbraak voort.

2023030547