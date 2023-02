Twee arrestaties in onderzoek vastgoedfraude

Eerder in dit onderzoek werden in oktober 2021 al drie woningen, een vastgoedbedrijf en een notariskantoor doorzocht. Destijds werden administratie en twee auto’s in beslag genomen. Inmiddels is genoeg bewijsmateriaal verzameld om deze aanhoudingen te kunnen verrichten.

Samen tegen ondermijning

De politie en het Openbaar Ministerie werken samen met andere partijen tegen ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken steeds meer gebruik van legale bedrijven, voorzieningen, instanties en adviseurs bij hun criminele praktijken. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld uit drugshandel of fraude. Door de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, kunnen criminelen worden aangepakt met een mix van strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen.