Winkelovervaller (17) aangehouden

Rond 20.45 uur ging de verdachte de supermarkt binnen en bedreigde hij de aanwezige medewerkers met een vuurwapen. Niet veel later vluchtte de verdachte zonder buit de winkel uit. Op basis van een afgegeven signalement konden agenten korte tijd later de verdachte in de omgeving van de supermarkt aanhouden. Hij zit op dit moment vast.

Was u getuige van de winkeloverval?

Wij komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval op de supermarkt op zondagavond 12 februari. Was u getuige? Bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.