18-jarige man overleden aangetroffen in het water

De 18-jarige man uit Mijnsheerenland is gisteren rond 17.00 uur voor het laatst gezien. Hij zou naar een feestje gaan in de omgeving van Mijnsheerenland. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over dit feestje of andere informatie heeft over de laatste uren van de overleden man. Informatie kan gedeeld worden via onderstaande mogelijkheden.