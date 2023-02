Verdachte gooit drugs uit auto

Ossendrecht - Omstreeks 00.30 uur, in de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari, hielden surveillerende agenten een 18-jarige jongen uit Venray aan op verdenking van overtreding van de Opiumwetgeving. Dit gebeurde in de Molenbosstraat in Ossendrecht.