Geen misdrijf vastgesteld overleden vrouw Eindhoven

Na uitvoerig onderzoek en gesprekken met betrokkenen en getuigen is de conclusie dat de 34-jarige vrouw niet door een misdrijf om leven is gekomen. Hiermee is het politieonderzoek gesloten. We zullen ook geen verdere toelichting meer over de zaak geven.

Vondst lichaam

Afgelopen vrijdag werd een overleden vrouw uit Eindhoven gevonden op een parkeerplaats aan het Herodotusplein. De recherche startte een onderzoek naar haar overlijden. Tactisch en technisch onderzoek leverde geen duidelijk beeld over de toedracht van het overlijden van de vrouw. Nader onderzoek was nodig. Daarnaast riepen we ook getuigen op zich te melden die meer over vrouw wisten en een eventuele looproute. Het volledige onderzoek is inmiddels afgerond en heeft doen concluderen dat er geen sprake is van een misdrijf. De familie is inmiddels op de hoogte gesteld. We wensen hun veel sterkte toe.